3.54 BYN
3.26 BYN
3.41 BYN
В Беларуси несколько десятков тысяч приговоров будут пересмотрены
Несколько десятков тысяч приговоров могут пересмотреть в Беларуси. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович, сообщает БЕЛТА.
На днях Президент подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым комплексно совершенствуется уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
"Основные его положения направлены на гуманизацию и смягчение уголовной ответственности по ряду позиций. Несколько десятков из них прямо предусматривают смягчение уголовно-правовых санкций за ряд различных преступлений", - сказал Валерий Калинкович.
В силу закона подобного рода поправки, которые улучшают положение лица, совершившего преступление, имеют обратную силу, то есть распространяются и на случаи, когда соответствующее преступление совершено до вступления более мягкого уголовного закона в силу.
"На практике это будет означать, что положения обновленного законодательства будут применяться судами не только при рассмотрении текущих дел, которые сегодня-завтра-послезавтра будут поступать на рассмотрение. Но и в силу закона будут подлежать пересмотру несколько десятков тысяч приговоров, постановленных до вступления этого закона в силу в рамках старых уголовно-правовых санкций", - сказал Валерий Калинкович.