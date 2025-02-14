В Беларуси несколько десятков тысяч приговоров будут пересмотрены

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Несколько десятков тысяч приговоров могут пересмотреть в Беларуси. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович, сообщает БЕЛТА.

На днях Президент подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым комплексно совершенствуется уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

"Основные его положения направлены на гуманизацию и смягчение уголовной ответственности по ряду позиций. Несколько десятков из них прямо предусматривают смягчение уголовно-правовых санкций за ряд различных преступлений", - сказал Валерий Калинкович.

В силу закона подобного рода поправки, которые улучшают положение лица, совершившего преступление, имеют обратную силу, то есть распространяются и на случаи, когда соответствующее преступление совершено до вступления более мягкого уголовного закона в силу.