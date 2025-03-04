В Беларуси новая категория абитуриентов будет поступать в вузы без испытаний

В 2025 году впервые в белорусские вузы без вступительных испытаний будут поступать выпускники профильных классов инженерной направленности. Правда, воспользоваться этим правом смогут не все, а только те, у кого в аттестате по профильным предметам будет стоять не ниже 8 баллов, а по всем остальным - не ниже 7. Необходима будет и рекомендация педагогического совета школы. Как вузы готовятся принять новую категорию поступающих по льготной траектории, рассказал заведующий кафедрой лесоводства, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного технологического университета Андрей Клыш. Об этом пишет БЕЛТА.

"Наш университет - один из немногих вузов, который тесным образом работает с инженерными классами с момента их основания. В настоящее время за нами закреплены 43 учреждения общего среднего образования Минской области и 11 - Минска. Основные направления нашей работы - это организация и проведение для учащихся 10-х и 11-х инженерных классов в стенах БГТУ мастер-классов, онлайн-лекций, лабораторных занятий, таких тематических проектов, как "Стань студентом БГТУ на один день", "Дни Минской области". Мероприятия проходят в том числе с привлечением представителей промышленных предприятий, организаций-заказчиков кадров", - проинформировал Андрей Клыш.

Он отметил, что университет готов принять выпускников инженерных классов и зачислить их на предусмотренные правилами приема специальности. "В БГТУ таких специальностей 19. Их условно можно разделить на три группы. Первая - это блок специальностей с профильными предметами - химия и математика. В него входят шесть специальностей, связанных с химией и лесным хозяйством. Для второй группы профильными предметами являются математика и физика. Здесь у нас 12 специальностей, связанных с автоматизацией процессов, проектированием, IT, лесной инженерией и другими направлениями. Третий блок представляет одна творческая специальность - это "ландшафтное проектирование". Для нее профильными предметами являются творчество и математика", - констатировал заведующий кафедрой.

На эти специальности успешные выпускники инженерных классов смогут поступать по собеседованию. Для этого руководством вуза за месяц будет утвержден состав комиссии из числа преподавателей, педагогов-психологов и социальных педагогов. Не позднее чем за неделю до начала проведения собеседования будет утверждена программа, в нее войдет перечень вопросов для собеседования.

"Собеседование пройдет в формате устного экзамена по содержанию программы факультативного занятия для инженерных классов, в нашем случае это "В мире техники и технологии. Выбираем инженерную профессию". В собеседование войдут также вопросы, касающиеся личностных и деловых качеств абитуриента, благодаря которым мы узнаем о его мотивации получить инженерное образование, о его планах на дальнейшее становление в профессиональной деятельности. Программа будет разработана с привлечением преподавателей университета, педагогов-психологов. Первые как раз будут оценивать уровень владения материалом по факультативу, вторые - мотивацию. Мы разместим программу на сайте БГТУ и в наших социальных сетях", - рассказал Андрей Клыш.

Программа собеседования на данный момент находится на стадии разработки. По словам заместителя ответственного секретаря приемной комиссии, появится она не раньше начала июня. По предварительной информации, в перечень войдет около 50 вопросов.

"Я думаю, что абитуриенты этой категории будут выгодно отличаться от абитуриентов из основного приема, которые придут из обычных классов. Сама идея инженерных классов направлена на выявление мотивированных абитуриентов. Естественно, что за два года обучения в школе у молодого человека, который посещал инженерный факультатив, профильные предприятия, университеты, сформировалась крепкая мотивация к своей будущей профессии. Благодаря этому к нам придут более целеустремленные личности. А некоторый конкурс среди этих абитуриентов, на мой взгляд, больше направит их на понимание того, что инженерная специальность - это не просто тяжелая работа, это востребованная, практико-ориентированная и интересная деятельность. Наша задача - вернуть популярность инженерным специальностям", - подчеркнул Андрей Клыш.