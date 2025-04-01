В Беларуси обновили Красную книгу. Из нового списка не исчезли бурый медведь и рысь

Впервые с 2014 года в Беларуси обновили Красную книгу. Соответствующее постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".



Теперь в книге находятся 213 видов животных и 310 видов растений. До этого их было 203 и 303 соответственно.

Часть видов из списка исключили. Например, броненосца связанного, пчелу мохноногую серебристую, зеленчука непарного, мечника обыкновенного и некоторых других.



При этом книгу пополнили 24 новых вида. Среди них гигансткая вечерница, лошадь Пржевальского, обыкновенная горлица, родственная монопорея, а также три вида стрекоз, четыре вида жуков и двенадцать видов бабочек.