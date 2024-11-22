В Беларуси обновлен базовый объем услуг сотовой связи

Подтвердить свое согласие можно будет одним из четырех способов: в личном кабинете, через USSD-запрос или СМС, можно подать заявление в офисе мобильного оператора либо заключить договор удаленно с помощью ЭЦП. Без этого услугу подключать не имеют право.