ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси обновлен базовый объем услуг сотовой связи

Белорусским мобильным операторам запретили подключать платные подписки без согласия клиента. Это предусмотрено постановлением Совмина, документ опубликован на портале pravo.by.

Подтвердить свое согласие можно будет одним из четырех способов: в личном кабинете, через USSD-запрос или СМС, можно подать заявление в офисе мобильного оператора либо заключить договор удаленно с помощью ЭЦП. Без этого услугу подключать не имеют право.

В качестве базового объема услуг сотовой связи в Беларуси установили 200 минут голосового трафика во все сети, 2 Гб трафика передачи данных и 50 СМС в течение календарного месяца. Большая часть новшеств начнет действовать с 1 апреля.

сотовая связь

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все