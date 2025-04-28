В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 29 апреля

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О неблагоприятном гидрометеорологическом явлении во вторник, 29 апреля, предупредили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью местами по северу, утром и днем во многих районах республики кратковременные дожди, по югу - заморозки от -3 градусов до 0.

На большей части территории страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.