3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков
В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за заморозковnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9792bbc1-4eef-4ae2-ae96-c1a60a8f0156/conversions/ee6000e2-1c2b-45d3-b526-aca322c1f4fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9792bbc1-4eef-4ae2-ae96-c1a60a8f0156/conversions/ee6000e2-1c2b-45d3-b526-aca322c1f4fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9792bbc1-4eef-4ae2-ae96-c1a60a8f0156/conversions/ee6000e2-1c2b-45d3-b526-aca322c1f4fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9792bbc1-4eef-4ae2-ae96-c1a60a8f0156/conversions/ee6000e2-1c2b-45d3-b526-aca322c1f4fb-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков до минус пяти, которые ожидаются в ночные часы 27-28 апреля на большей части территории республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье, 27 апреля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Ночью на большей части территории ожидаются заморозки до минус 5 градусов, местами минимальная температура воздуха составит 1-3 градуса со знаком плюс. Максимальная температура воздуха днем - 7-13 градусов.