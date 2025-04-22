В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков до минус пяти, которые ожидаются в ночные часы 27-28 апреля на большей части территории республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.