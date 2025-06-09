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В Беларуси одобрен протокол к соглашению о силах и средствах системы коллективной безопасности ОДКБ
Депутаты в ходе заседания второй сессии Палаты представителей Национального собрания VIII созыва приняли законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года и Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года", пишет БЕЛТА.
Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров Республики Беларусь 26 мая. Ратификация протоколов позволит создать механизм сотрудничества компетентных органов юстиции государств - членов ОДКБ по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности, повысить оперативность перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, продукции военного назначения и личного состава, предназначенного в Командование формированиями, в случае принятия незамедлительных мер при выполнении ими задач по предназначению, а также обеспечить правовое регулирование вопросов, связанных с организацией и обеспечением перевозок, в том числе при участии данных формирований в совместных учениях и внезапных проверках.
Согласно заключениям Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Национального центра законодательства и правовой информации, протоколы не содержат положений, противоречащих Конституции и международным обязательствам Республики Беларусь, однако устанавливают иные правила, чем те, которые содержатся в законах "О порядке направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", "О защите персональных данных" и Воздушном кодексе Республики Беларусь. На основании закона "О международных договорах Республики Беларусь" протоколы подлежат ратификации.