В Беларуси одобрен протокол к соглашению о силах и средствах системы коллективной безопасности ОДКБ

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Депутаты в ходе заседания второй сессии Палаты представителей Национального собрания VIII созыва приняли законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года и Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года", пишет БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров Республики Беларусь 26 мая. Ратификация протоколов позволит создать механизм сотрудничества компетентных органов юстиции государств - членов ОДКБ по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности, повысить оперативность перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, продукции военного назначения и личного состава, предназначенного в Командование формированиями, в случае принятия незамедлительных мер при выполнении ими задач по предназначению, а также обеспечить правовое регулирование вопросов, связанных с организацией и обеспечением перевозок, в том числе при участии данных формирований в совместных учениях и внезапных проверках.