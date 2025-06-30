В Беларуси одобрили законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей

Законопроектом предусматривается обязанность родителей обеспечивать защиту детей от информации в глобальной компьютерной сети интернет, которая причиняет вред их здоровью и развитию. Устанавливаются правовые гарантии обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в том числе очками.

Предусматривается лишение права заниматься педагогической деятельностью с детьми лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, а также преступления, связанные с незаконными действиями в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также запрещенных в спорте веществ и методов. Предусматривается возложение на нанимателя обязанности до заключения трудового договора разъяснить лицам, претендующим на работу с детьми, нормы законодательства о правах ребенка, касающиеся защиты прав детей на неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации, насилия и жестокого обращения, а также последствия их несоблюдения. При этом претендент должен подписать обязательство о недопущении им нарушения указанных прав ребенка.