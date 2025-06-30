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В Беларуси одобрили законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей
На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси VIII созыва был одобрен проект закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей", сообщила БЕЛТА.
Проект закона направлен на совершенствование правовой охраны детства и прав ребенка.
Законопроектом предусматривается обязанность родителей обеспечивать защиту детей от информации в глобальной компьютерной сети интернет, которая причиняет вред их здоровью и развитию. Устанавливаются правовые гарантии обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, в том числе очками.
Предусматривается лишение права заниматься педагогической деятельностью с детьми лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, а также преступления, связанные с незаконными действиями в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также запрещенных в спорте веществ и методов. Предусматривается возложение на нанимателя обязанности до заключения трудового договора разъяснить лицам, претендующим на работу с детьми, нормы законодательства о правах ребенка, касающиеся защиты прав детей на неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации, насилия и жестокого обращения, а также последствия их несоблюдения. При этом претендент должен подписать обязательство о недопущении им нарушения указанных прав ребенка.
Предусматривается право нанимателей проводить психологическое собеседование с гражданами, планирующими заниматься педагогической деятельностью, деятельностью, связанной с постоянной работой с детьми.