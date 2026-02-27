В Беларуси одобрили законопроект "О питьевом водоснабжении и водоотведении"

В Беларуси усилят контроль за качеством питьевой воды для населения. 27 февраля сенаторы на заседании сессии Совета Республики одобрили законопроект "О питьевом водоснабжении и водоотведении".

Среди ключевых новаций документа - создание государственного реестра, который будет содержать сведения о количестве, местоположении, состоянии систем водоснабжения и водоотведения, а также объемах питьевой воды и ее соответствии нормативам безопасности. Также законопроект определяет полномочия различных госорганов в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Организации, где есть специалисты, люди с определенной профессиональной деятельностью, войдут в реестр и будут поставлять воду для питья. Нет таких специалистов, предположим, в сельскохозяйственной организации. И если в хозяйстве не будет квалифицированных специалистов, которые будут качественно подавать воду для потребления, конечно, такие скважины и такие водопроводы будут передаваться коммунальным службам, водоканалу".