В Беларуси одобрили законопроект об аудиторской деятельности

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На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрен проект закона "Об изменении закона Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности", сообщает БЕЛТА.

Проект закона направлен на совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов государства и субъектов хозяйствования, которым оказываются аудиторские услуги.

В частности, предусматривается установление требования о наличии безупречной деловой репутации у аудитора, а также у физического лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора. Расширяются основания для аннулирования квалификационного аттестата аудитора у индивидуального предпринимателя или руководителя аудиторской организации.

Совету Министров предоставляется право определять перечень организаций, имеющих особую экономическую значимость для Республики Беларусь, и устанавливать для них особенности оказания аудиторских услуг.

Предусматривается возможность сокращения количества аудиторов, для которых аудиторская организация является основным местом работы, с пяти до трех человек.