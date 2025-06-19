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В Беларуси определены места для базирования ракет "Орешник"
Комплекс "Орешник" будет сдерживать безумные планы некоторых политических руководителей на Западе от нехороших намерений по отношению к Союзному государству. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на полях встречи в формате ОДКБ в кыргызском Чолпон-Ата. Там проходит заседание комитета секретарей Советов безопасности стран - участниц организации.
Глава белорусской делегации в беседе с журналистами обозначил позицию на предмет размещения комплекса на территории нашей страны.
Александр Вольфович:
"В настоящее время ведется техническая работа, определены места размещения уникального комплекса. Сейчас идет усиленная отработка этих вопросов, потому что те решения, которые ставятся перед нами, перед военнослужащими, президентами - Верховным главнокомандующим России, Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь - не подлежат оспорению".
"Количеством размещаемых единиц, детализацией и другими вопросами занимаются военные ведомства двух стран, но и это не принципиально важно. Даже единичные образцы этого уникального комплекса будут позволять сдерживать безумные планы некоторых политических руководителей на Западе от нехороших намерений по отношению к Союзному государству", - отметил госсекретарь Совета безопасности.
Как известно, в 2025 году Кыргызстан председательствует в ОДКБ. И сегодня на встрече Александр Вольфович обратил внимание своих коллег на дальнейшее обострение военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе. Белорусская сторона озвучила необходимость разработки новой Стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года.