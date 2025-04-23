В Беларуси определили, победители каких олимпиад смогут стать первокурсниками без испытаний

Министерство образования определило, за победу в каких олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства абитуриенты смогут стать первокурсниками без вступительных испытаний, сообщает БЕЛТА.

В перечень включено 12 мероприятий, среди которых Международная математическая олимпиада (2025 год, Австралия), Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (2025 год, Бразилия), Международная физическая олимпиада (2025 год, Франция), Международная биологическая олимпиада (2025 год, Филиппины), Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" (2024 год, Россия).

Победители (дипломы I, II, III степени) этих мероприятий имеют право на зачисление в 2025 году без вступительных испытаний в вузы для получения общего высшего и специального высшего образования, а также вне конкурса в колледжи для получения среднего специального образования.

Также определен перечень учебных предметов третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема. Победители (дипломы I, II, III степени) данного этапа имеют право на зачисление в вузы в 2025 году без вступительных испытаний при поступлении в соответствии с абзацем 19-м пункта 23 и абзацем 16-м пункта 24 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. В этом перечне 22 (ранее было 20) учебных предмета: белорусский язык и литература, русский язык и литература, английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки, информатика, математика, физика, астрономия, биология, химия, география, история Беларуси, всемирная история, история Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение, трудовое обучение, физическая культура и здоровье.

Кроме того, согласно документу, победителям (дипломы I, II или III степени) VI Республиканского конкурса профессионального мастерства предоставлено право на зачисление в 2025 году без вступительных испытаний в вузы для получения высшего образования за высокие достижения в отдельных номинациях (компетенциях) этого конкурса, соответствующих избранному профилю (направлению) образования, а также вне конкурса в колледжи для получения среднего специального образования при поступлении на специальности, соответствующие номинациям (компетенциям) этого конкурса.