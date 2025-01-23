В Беларуси определили правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов

В Беларуси ввели правила по обслуживанию воздушного движения в гражданской авиации и авиационные правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов.

Такое постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 3 октября 2024 года № 92 и № 88 предоставлены на сайте Национального правового интернет-портала, пишет БЕЛТА.

Документы разработаны в соответствии с воздушным кодексом и другими нормативными правовыми актами, стандартами, рекомендуемой практикой.

Урегулированы отношения по полетно-информационному и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, а также аварийному оповещению. В том числе распределены функции ответственных служб, очередность захода на посадку, уточнены вопросы предоставления навигационной помощи, координации действий и др.