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В Беларуси определили правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов

В Беларуси определили правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов

В Беларуси ввели правила по обслуживанию воздушного движения в гражданской авиации и авиационные правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов.

Такое постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 3 октября 2024 года № 92 и № 88 предоставлены на сайте Национального правового интернет-портала, пишет БЕЛТА.

Документы разработаны в соответствии с воздушным кодексом и другими нормативными правовыми актами, стандартами, рекомендуемой практикой.

Урегулированы отношения по полетно-информационному и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, а также аварийному оповещению. В том числе распределены функции ответственных служб, очередность захода на посадку, уточнены вопросы предоставления навигационной помощи, координации действий и др.

Установлен порядок воздушных перевозок пассажиров, багажа (в том числе ручной клади), грузов на борту воздушного судна, права и обязанности перевозчика, пассажиров, других лиц, участвующих в организации и обеспечении воздушных перевозок, грузоотправителей и грузополучателей. Кроме общих требований в правилах обозначены действия при бронировании, оплате перевозки, возврате денежных средств, оформлении багажа, регистрации, обслуживании пассажиров и др.

Министерство транспорта и коммуникацийтранспорт