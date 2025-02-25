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В Беларуси организовано 27 неврологических отделений
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4.32025-02-25T15:56:38.000000Z00
В Беларуси ежегодно регистрируется около 40 тыс. инсультов. Об этом заявили на выездном пресс-мероприятии в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. В нашей стране заболевание занимает третье место среди причин смертности и первое по инвалидности. До 5 % от всех случаев - это, как отмечают медики, молодые инсульты от 18 до 45 лет. Для помощи таким пациентам в Беларуси организовано 27 неврологических отделений.
В области оказания высокотехнологичных видов медпомощи наша страна уже несколько лет в числе мировых лидеров. Например, на шестом месте по количеству трансплантаций почки на 1 млн населения. Всего в 2024 году выполнено почти 500 трансплантаций органов.