В Беларуси ежегодно регистрируется около 40 тыс. инсультов. Об этом заявили на выездном пресс-мероприятии в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. В нашей стране заболевание занимает третье место среди причин смертности и первое по инвалидности. До 5 % от всех случаев - это, как отмечают медики, молодые инсульты от 18 до 45 лет. Для помощи таким пациентам в Беларуси организовано 27 неврологических отделений.