В Беларуси оштрафован туроператор на 75 тыс. рублей. В чем причина?

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "Белтуризм Европа". По итогам разбирательств туроператор оштрафован, пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

В МАРТ пояснили, что общество использовало в интернете, социальных сетях, а также на полиграфической продукции обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком другой организации.