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В Беларуси оштрафован туроператор на 75 тыс. рублей. В чем причина?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "Белтуризм Европа". По итогам разбирательств туроператор оштрафован, пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
В МАРТ пояснили, что общество использовало в интернете, социальных сетях, а также на полиграфической продукции обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком другой организации.
По результатам рассмотрения дел, направленных МАРТ, экономический суд города Минска привлек ООО "Белтуризм Европа" к административной ответственности с наложением штрафа свыше 75 тыс. рублей, виновное должностное лицо оштрафовано на сумму свыше 1,5 тыс. рублей.