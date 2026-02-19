3.74 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
В Беларуси открыта регистрация на конкурс "Лидеры промышленности"
Автор:Редакция news.by
От уникальных продуктов и технологий до развития человеческого капитала - лидеров промышленности определят в Беларуси. Уже открыта регистрация на конкурс.
Его цель - повысить конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешнем рынках, а также стимулировать производителей к улучшению качества производимой продукции.
В 2025 году Гран-при конкурса была удостоена БелАЭС. Проект по ее строительству стал самым масштабным и высокотехнологичным из реализованных в рамках Союзного государства.