В Беларуси отмечается снижение количества киберпреступлений

В Беларуси киберпреступность снизилась на 18 %. И с начала 2025 года зарегистрировано чуть более 4,2 тыс. случаев.

Почти половина касается продажи в соцсетях и мессенджерах несуществующего товара. Поэтому правоохранительными органами налажено тесное взаимодействие с белорусскими торговыми интернет-площадками.

Продолжают оставаться актуальными звонки потерпевшим под видом сотрудников милиции или банков с последующим склонением к добровольному перечислению денег под разными предлогами.

Современные киберпреступления имеют свою специфику, что затрудняет их раскрытие по горячим следам. Они имеют трансграничный характер. Преступник может находиться в любой точке земного шара, используя интернет. Напомним, что по поручению Генпрокурора создана межведомственная рабочая группа, где рассматриваются проблемные вопросы противодействия киберпреступности.