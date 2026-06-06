3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
В Беларуси отмечают День мелиоратора
7 июня в Беларуси отмечают День мелиоратора. Эту профессию, как правило, выбирают сердцем, ведь на кону урожайность белорусских земель, а значит и продовольственная безопасность страны.
Погодная картина в Беларуси такова: осадки преобладают над испарением, и, как следствие, в сельхозземлях и на других территориях в том числе происходит переувлажнение. Для сохранения и улучшения качеств самого ценного - почв - как никогда важна осушительная мелиорация.
В Беларуси выстроена целая система и функционируют конкретные механизмы по мелиорации земель.
Об этом сегодня говорят и цифры: почти 3,5 млн га земель в стране уже мелиорированы, в том числе почти 3 млн. га - это земли сельскохозяйственного назначения.
Иван Лазовский, главный инженер ГО "Белводхоз": "В минувшей пятилетке по поручению главы государства мы серьезно нарастили объемы мелиоративных работ. С 2023 по 2025 год ежегодно вводили в эксплуатацию 110 тыс. га мелиорированных земель - это и реконструкция мелиоративных систем, и культуртехническая мелиорация. Как итог - за 2021-2025 годы мы передали в работу сельского хозяйства 416 тыс. га мелиорированных земель, в этом году стоит задача ввести порядка 76 тыс. га. Кроме этого, мелиораторы перенаправят свою деятельность на культуртехническую мелиорацию на неосушенных землях. Там мы планируем порядка 12 тыс. га земель ввести в оборот".
В условиях глобального роста цен в мире на продовольствие мелиорация - один из важных инструментов экономической устойчивости страны сегодня. Яркий пример эффективности - опыт Брестской области. Благодаря качественно проведенной мелиорации регион увеличил урожайность на 30 % и в 2025 году достиг исторического максимума, собрав более 2 млн тонн зерна.
В отрасль приходят новые технологии, которые совершенствуют процессы, а значит производство растениеводческой продукции и урожайность культур увеличиваются. Планомерно возрождая землю сегодня, белорусы создают твердый фундамент завтрашнего дня.
Главное фото: Sputnik