В Беларуси отмечают международный День памяти юного героя-антифашиста

8 февраля - День юного героя-антифашиста. Беларусь вспоминает советских мальчиков и девочек, которые плечом к плечу со взрослыми отстаивали свободу Родины в годы Великой Отечественной войны.

В деревне Станьково у могилы Героя Советского Союза Марата Казея собрались люди разных поколений, в частности, представители молодежного движения "Искра" партии "Белая Русь", а также члены партии, школьники и неравнодушные белорусы.