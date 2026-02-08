Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси отмечают международный День памяти юного героя-антифашиста

8 февраля - День юного героя-антифашиста. Беларусь вспоминает советских мальчиков и девочек, которые плечом к плечу со взрослыми отстаивали свободу Родины в годы Великой Отечественной войны.

В деревне Станьково у могилы Героя Советского Союза Марата Казея собрались люди разных поколений, в частности, представители молодежного движения "Искра" партии "Белая Русь", а также члены партии, школьники и неравнодушные белорусы.

После возложения цветов к могиле героя в Дзержинском территориальном центре соцобслуживания населения состоялась встреча молодежного движения "Искра" "Дети войны". Участники вспомнили героические подвиги Лени Голикова, Марата Казея, Зины Портновой и Вали Котик.

