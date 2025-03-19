В Беларуси памятная дата - 81 год с момента освобождения узников Озаричских лагерей смерти

19 марта в Беларуси памятная дата. 81 год с момента освобождения Красной Армией узников Озаричских лагерей смерти. Это преступление против народа, геноцид нацистской Германии невозможно забыть.

От наступающих частей Советской армии вермахт прикрывался стариками, женщинами и детьми. 50 тыс. человек были согнаны в болота и находились под открытым небом без еды, воды и теплых вещей. Кроме того, узники были заражены сыпным тифом. Их хотели использовать как биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск.