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В Беларуси памятная дата - 81 год с момента освобождения узников Озаричских лагерей смерти
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2.22025-03-19T04:37:42.000000Z00
19 марта в Беларуси памятная дата. 81 год с момента освобождения Красной Армией узников Озаричских лагерей смерти. Это преступление против народа, геноцид нацистской Германии невозможно забыть.
От наступающих частей Советской армии вермахт прикрывался стариками, женщинами и детьми. 50 тыс. человек были согнаны в болота и находились под открытым небом без еды, воды и теплых вещей. Кроме того, узники были заражены сыпным тифом. Их хотели использовать как биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск.
Дерть, Подосинник, Озаричи - это настоящие фабрики смерти на переднем крае обороны. За 10 дней лагерь смерти унес жизни более 20 тыс. мирных жителей.