В Беларуси пенсии инвалидам с 1 января 2026 года будут назначать в проактивном формате

Пенсии инвалидам с 1 января 2026 года будут назначать в проактивном формате, сообщила журналистам начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, сообщает БЕЛТА.

"Если говорить о перспективах, задача, которая предусмотрена в программных документах, - это введение с 1 января 2026 года проактивного назначения пенсии", - сказала Елена Гоморова и пояснила, что имеется в виду назначение пенсионных выплат по факту наступления жизненной ситуации.

На данный момент, по ее словам, с учетом имеющейся информационной базы с начала следующего года планируется ввести в проактивный формат назначение пенсии по инвалидности детям-инвалидам, а также пенсии молодым инвалидам.

Суть проактивного формата Елена Гоморова пояснила на конкретном примере. Допустим, как будет назначаться пенсия ребенку-инвалиду. "Когда ребенок признается инвалидом, соответствующая информация в электронном формате, практически онлайн, будет поступать в наши пенсионные органы. Получив эту информацию, пенсионные органы истребуют информацию тоже в электронном режиме из информационных ресурсов - и практически онлайн будет назначена пенсия", - сказала начальник главного управления пенсионного обеспечения.

Она отметила, что сегодня для назначения пенсии необходимо прийти в управление социальной защиты и написать соответствующее заявление. Проактивный формат - это беззаявительный формат назначения пенсии, отметила Елена Гоморова.