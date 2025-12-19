В Беларуси планируется провести ремонт 25 тыс. км дорог за пятилетку news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2ea4fb-a446-4a50-9aa2-f831fcfaa32e/conversions/73455c2b-d561-4572-a5d5-4cd318eb37f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2ea4fb-a446-4a50-9aa2-f831fcfaa32e/conversions/73455c2b-d561-4572-a5d5-4cd318eb37f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2ea4fb-a446-4a50-9aa2-f831fcfaa32e/conversions/73455c2b-d561-4572-a5d5-4cd318eb37f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf2ea4fb-a446-4a50-9aa2-f831fcfaa32e/conversions/73455c2b-d561-4572-a5d5-4cd318eb37f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все дороги от райцентров к агрогородкам в Беларуси к 2030 году будут с усовершенствованным покрытием. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания, представляя на утверждение Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, сообщает БЕЛТА.

Всего планируется провести реконструкцию, строительство и капитальный ремонт не менее 25 тыс. км республиканских и местных дорог.