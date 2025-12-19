3.68 BYN
В Беларуси планируется провести ремонт 25 тыс. км дорог за пятилетку
Автор:Редакция news.by
Все дороги от райцентров к агрогородкам в Беларуси к 2030 году будут с усовершенствованным покрытием. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания, представляя на утверждение Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, сообщает БЕЛТА.
Всего планируется провести реконструкцию, строительство и капитальный ремонт не менее 25 тыс. км республиканских и местных дорог.
"Все дороги от райцентров к агрогородкам будут с усовершенствованным покрытием, транспортная доступность вырастет. Время в пути от населенных пунктов до областных центров не должно превышать час-полтора. А это не больше, чем перемещение внутри Минска", - сказал Александр Турчин.