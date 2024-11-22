ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси планируют вывести специализированный тип спортивной лошади

В Беларуси планируют вывести специализированный тип спортивной лошади

В планах специалистов Национальной академии наук создание специализированного типа белорусской спортивной лошади, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Племенное поголовье лошадей сосредоточено в 17 субъектах племенного животноводства, которые разводят как генофондные породы, такие как белорусская упряжная, полесская популяция упряжных лошадей, русский тяжеловоз, русская рысистая, так и верховые породы - тракененская, ганноверская, вестфальская, латвийская. Усилия белорусских коневодов направлены сегодня на улучшение экстерьера и продуктивных качеств молодняка, на сохранение разводимых пород.

Как было отмечено, за последнее время проделана значительная работа по сохранению и восстановлению аборигенной породы, или полесской популяции лошадей. В двух хозяйствах республики - ОАО "Полесская нива" в Столинском районе и КСУП "Городокский" в Лунинецком - содержатся 116 голов полесской популяции лошадей.

"Мы располагаем хорошей племенной базой для выведения собственных верховых пород лошадей. Ученые Национальной академии наук уже планируют создание специализированного типа белорусской спортивной лошади, что позволит комплектовать национальные команды и областные центры олимпийской подготовки по конному спорту достойным племенным молодняком, который сможет выступать в классических дисциплинах конного спорта: выездке, конкуре и троеборье", - уточнили в Минсельхозпроде.

Минсельхозпродживотные

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все