В Беларуси планируют вывести специализированный тип спортивной лошади

В планах специалистов Национальной академии наук создание специализированного типа белорусской спортивной лошади, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Племенное поголовье лошадей сосредоточено в 17 субъектах племенного животноводства, которые разводят как генофондные породы, такие как белорусская упряжная, полесская популяция упряжных лошадей, русский тяжеловоз, русская рысистая, так и верховые породы - тракененская, ганноверская, вестфальская, латвийская. Усилия белорусских коневодов направлены сегодня на улучшение экстерьера и продуктивных качеств молодняка, на сохранение разводимых пород.

Как было отмечено, за последнее время проделана значительная работа по сохранению и восстановлению аборигенной породы, или полесской популяции лошадей. В двух хозяйствах республики - ОАО "Полесская нива" в Столинском районе и КСУП "Городокский" в Лунинецком - содержатся 116 голов полесской популяции лошадей.