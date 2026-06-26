В Беларуси почтили память экипажа Николая Гастелло в 85-ю годовщину подвига

26 июня - 85-я годовщина знаменитого подвига времен Великой Отечественной войны: "огненного тарана" капитана Гастелло.

26 июня 1941 года экипаж советского бомбардировщика направил свое воздушное судно в колонну немецкой военной техники, которая передвигалась по дороге Молодечно - Радошковичи.

Враг потерпел масштабные потери, а весь экипаж - четверо отважных летчиков: Николай Гастелло, Григорий Скоробогатый, Анатолий Бурденюк и Алексей Калинин - погибли на месте.

Герои похоронены в деревне Беларучи Логойского района. Родственники участников экипажа Гастелло проживают в России. К памятной дате Беларусь пригласила их для участия в мероприятиях к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

"В этом районе таран был произведен, а сейчас мы находимся на месте захоронения ранее неизвестного солдата. Но благодаря поисковой группе стало известно, что прах наших предков находится сейчас здесь. Это доказано, документировано, и это для нас очень значимо. Сегодня такое событие - годовщина, когда у нас вместе с родственниками есть возможность присутствовать на этом захоронении", - рассказал внучатый племянник штурмана Анатолия Бурденюка Евгений Бурденюк.

Евгений Бурденюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd06383e-e7cf-4103-9b87-05185593f74c/conversions/62a9d7fc-ecd8-426a-bfc5-d933d3364c2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd06383e-e7cf-4103-9b87-05185593f74c/conversions/62a9d7fc-ecd8-426a-bfc5-d933d3364c2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd06383e-e7cf-4103-9b87-05185593f74c/conversions/62a9d7fc-ecd8-426a-bfc5-d933d3364c2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd06383e-e7cf-4103-9b87-05185593f74c/conversions/62a9d7fc-ecd8-426a-bfc5-d933d3364c2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У Алексея Калинина, если рассказывать вкратце, была огромная семья: 13 детей, на войну ушло семеро, пятеро пропали без вести. Извещение о гибели Алексея пришло через месяц после его гибели. Так и сохраняем память об этом подвиге. Мы очень рады, что нас сюда пригласили", - поделилась внучатая племянница стрелка-радиста Алексея Калинина Людмила Жукова.

Людмила Жукова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae16c291-c4e3-428d-9222-4a6feaec7c8d/conversions/8f01c4ae-1bc2-465d-9de6-b069c6be32a6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae16c291-c4e3-428d-9222-4a6feaec7c8d/conversions/8f01c4ae-1bc2-465d-9de6-b069c6be32a6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae16c291-c4e3-428d-9222-4a6feaec7c8d/conversions/8f01c4ae-1bc2-465d-9de6-b069c6be32a6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae16c291-c4e3-428d-9222-4a6feaec7c8d/conversions/8f01c4ae-1bc2-465d-9de6-b069c6be32a6-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Приятно, что здесь, в Беларуси, так чтят Николая Францевича и его подвиг, потому что сейчас стали уже забывать все потихонечку. А белорусы все-таки помнят и память эту сохраняют. Я всю жизнь живу с этим подвигом, всю жизнь горжусь, пытаюсь соответствовать. Мы не должны забывать об этом подвиге. Нужно рассказывать своим детям, внукам, правнукам", - отметила внучатая племянница Героя Советского Союза Николая Гастелло Елена Гастелло.

Елена Гастелло news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e17a3fa-289a-45b3-a2fa-dfff9978c53f/conversions/68004f80-bcd9-4177-bfa6-747fdceaad5f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e17a3fa-289a-45b3-a2fa-dfff9978c53f/conversions/68004f80-bcd9-4177-bfa6-747fdceaad5f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e17a3fa-289a-45b3-a2fa-dfff9978c53f/conversions/68004f80-bcd9-4177-bfa6-747fdceaad5f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e17a3fa-289a-45b3-a2fa-dfff9978c53f/conversions/68004f80-bcd9-4177-bfa6-747fdceaad5f-xl-___webp_1920.webp 1920w