3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
В Беларуси почтили память экипажа Николая Гастелло в 85-ю годовщину подвига
26 июня - 85-я годовщина знаменитого подвига времен Великой Отечественной войны: "огненного тарана" капитана Гастелло.
26 июня 1941 года экипаж советского бомбардировщика направил свое воздушное судно в колонну немецкой военной техники, которая передвигалась по дороге Молодечно - Радошковичи.
Враг потерпел масштабные потери, а весь экипаж - четверо отважных летчиков: Николай Гастелло, Григорий Скоробогатый, Анатолий Бурденюк и Алексей Калинин - погибли на месте.
Герои похоронены в деревне Беларучи Логойского района. Родственники участников экипажа Гастелло проживают в России. К памятной дате Беларусь пригласила их для участия в мероприятиях к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
"В этом районе таран был произведен, а сейчас мы находимся на месте захоронения ранее неизвестного солдата. Но благодаря поисковой группе стало известно, что прах наших предков находится сейчас здесь. Это доказано, документировано, и это для нас очень значимо. Сегодня такое событие - годовщина, когда у нас вместе с родственниками есть возможность присутствовать на этом захоронении", - рассказал внучатый племянник штурмана Анатолия Бурденюка Евгений Бурденюк.
"У Алексея Калинина, если рассказывать вкратце, была огромная семья: 13 детей, на войну ушло семеро, пятеро пропали без вести. Извещение о гибели Алексея пришло через месяц после его гибели. Так и сохраняем память об этом подвиге. Мы очень рады, что нас сюда пригласили", - поделилась внучатая племянница стрелка-радиста Алексея Калинина Людмила Жукова.
"Приятно, что здесь, в Беларуси, так чтят Николая Францевича и его подвиг, потому что сейчас стали уже забывать все потихонечку. А белорусы все-таки помнят и память эту сохраняют. Я всю жизнь живу с этим подвигом, всю жизнь горжусь, пытаюсь соответствовать. Мы не должны забывать об этом подвиге. Нужно рассказывать своим детям, внукам, правнукам", - отметила внучатая племянница Героя Советского Союза Николая Гастелло Елена Гастелло.
В память о погибших героях прошла панихида. От места захоронения участники мероприятия посетили православную церковь Успения Пресвятой Богородицы в Беларучах, где помолились и поставили свечи за упокой своих героических дедов и за всех героев и жертв Великой Отечественной войны.