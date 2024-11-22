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В Беларуси под запрет попал отечественный стиральный порошок
В стране запретили продавать моющее порошкообразное средство April Evolution автомат color protection, выпущенное отечественным производителем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на реестр опасной продукции.
По результатам проверки установлено, что изготовитель моющего средства в маркировке товара умышленно указал назначение продукции "для использования в стиральных машинах любого типа", при этом порошок не может применяться как моющее средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Дело в том, что специалисты проверили порошок и оказалось, что его пенообразующая способность при норме не более 180 мм составила 199±5 мм.
"Превышение показателя "Пенообразующая способность" вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой", - пояснили в Госстандарте.
Кроме того, запрещенная продукция не соответствует установленным в Беларуси обязательным требованиям ГОСТ "Средства для стирки. Общие технические условия" по показателю "моющая способность". Показатель моющей способности данного стирального порошка при норме не менее 85 % составил 79,8 %.
Производит не соответствующий требованиям стиральный порошок парфюмерно-косметическая фабрика "Сонца", зарегистрированная в Осиповичах.
Предписание предприятию выдали 30 декабря 2024 года. Запрет на реализацию, ввоз и обращение вступил в силу с 11 января.
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