В Беларуси подвели итоги основных дней централизованных экзаменов и тестирования

В Беларуси подведены итоги основных дней централизованных экзаменов и тестирования. Абитуриенты в 2025 году показали высокий уровень знаний, подтвердив свои школьные отметки.

Есть и те, кто справился на все 100. Суммарно максимальный балл по двум ЦЭ получил 1601 выпускник. Больше всего рекордсменов по русскому языку и математике.

Тестовые задания по централизованному тестированию на 100 баллов сдал 981 абитуриент. В лидерах математика и иностранные языки, но также высокие результаты ребята показали по физике, химии и обществоведению.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

"306 человек получили абсолютный результат дважды, а 42 человека по всей стране имеют 100-бальный результат по трем предметам. Все испытуемые показали хороший результат".