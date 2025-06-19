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В Беларуси подвели итоги основных дней централизованных экзаменов и тестирования
В Беларуси подведены итоги основных дней централизованных экзаменов и тестирования. Абитуриенты в 2025 году показали высокий уровень знаний, подтвердив свои школьные отметки.
Есть и те, кто справился на все 100. Суммарно максимальный балл по двум ЦЭ получил 1601 выпускник. Больше всего рекордсменов по русскому языку и математике.
Тестовые задания по централизованному тестированию на 100 баллов сдал 981 абитуриент. В лидерах математика и иностранные языки, но также высокие результаты ребята показали по физике, химии и обществоведению.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
"306 человек получили абсолютный результат дважды, а 42 человека по всей стране имеют 100-бальный результат по трем предметам. Все испытуемые показали хороший результат".
Сегодня более 400 выпускников сдали централизованное тестирование по всем предметам в первый резервный день. Еще столько же абитуриентов планируют сдать ЦТ и ЦЭ 21 июня по профильным предметам, 23-го - по государственным языкам.