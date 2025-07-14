В Беларуси поваленную штормом деловую древесину отследят со спутника

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси рассказали о ходе работ по устранению ветровалов после шторма, обрушившегося на страну 9 и 10 июля.

Одна из приоритетных задач ведомства - работа с деловой древесиной. Отследить пострадавшие участки такого леса, которые нужно оперативно пустить под вырубку, решили со спутника.

За два дня разгула стихии в стране было повреждено 1940 га леса. 90 % - в Могилевской области.