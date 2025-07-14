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В Беларуси поваленную штормом деловую древесину отследят со спутника
Автор:Редакция news.by
В Министерстве лесного хозяйства Беларуси рассказали о ходе работ по устранению ветровалов после шторма, обрушившегося на страну 9 и 10 июля.
Одна из приоритетных задач ведомства - работа с деловой древесиной. Отследить пострадавшие участки такого леса, которые нужно оперативно пустить под вырубку, решили со спутника.
За два дня разгула стихии в стране было повреждено 1940 га леса. 90 % - в Могилевской области.
На разработку ветровалов на помощь Могилевскому лесхозу приехали коллеги из прилегающих районов. В самом Могилевском лесхозе создали оперативный штаб, который определяет в том числе и участки, где будут проводить сплошные рубки.