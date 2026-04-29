В Беларуси появился новый сайт Проверь.бел для проверки аккаунтов на мошенничество

В Беларуси начал работать уникальный сайт Проверь.бел, содержащий сведения об мошеннических аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах. Теперь любой пользователь может быстро это проверить - для этого достаточно ввести имя аккаунта или ссылку на него в специальную форму на сайте.

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: "В случае наличия информации о причастности к преступной деятельности ресурс выдаст предупреждение об угрозе и даст рекомендации по дальнейшему алгоритму действий. Необходимо также отметить, что отсутствие сведений о причастности аккаунта к мошеннической деятельности не является гарантией безопасности, а лишь означает, что ранее данный аккаунт не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Чтобы не стать жертвой мошенничества, необходимо проявлять бдительность, взвешенно подходить к принятию решений при общении с ранее незнакомыми владельцами аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также соблюдать изложенные на ресурсе Проверь.бел рекомендации".

Как рассказали в Следственном комитете, за I квартал 2026 года удельный вес преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в общей преступности составил 35 %. В структуре киберпреступности по-прежнему в абсолютном большинстве (более 90 %) преобладают так называемые телефонные аферисты и другие виды мошенничества.

