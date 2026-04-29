В Беларуси появился новый сайт Проверь.бел для проверки аккаунтов на мошенничество
В Беларуси начал работать уникальный сайт Проверь.бел, содержащий сведения об мошеннических аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах. Теперь любой пользователь может быстро это проверить - для этого достаточно ввести имя аккаунта или ссылку на него в специальную форму на сайте.
Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: "В случае наличия информации о причастности к преступной деятельности ресурс выдаст предупреждение об угрозе и даст рекомендации по дальнейшему алгоритму действий. Необходимо также отметить, что отсутствие сведений о причастности аккаунта к мошеннической деятельности не является гарантией безопасности, а лишь означает, что ранее данный аккаунт не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Чтобы не стать жертвой мошенничества, необходимо проявлять бдительность, взвешенно подходить к принятию решений при общении с ранее незнакомыми владельцами аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также соблюдать изложенные на ресурсе Проверь.бел рекомендации".
Как рассказали в Следственном комитете, за I квартал 2026 года удельный вес преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в общей преступности составил 35 %. В структуре киберпреступности по-прежнему в абсолютном большинстве (более 90 %) преобладают так называемые телефонные аферисты и другие виды мошенничества.