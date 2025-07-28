В Беларуси появился Центр поддержки качества экспортной продукции

Новая площадка для диалога государства и бизнеса. В Беларуси создана Международная ассоциация "Центр поддержки качества экспортной продукции". Уже даже прошло первое учредительное собрание в Минске.

Центр должен стать эффективной диалоговой площадкой. Предприятия, выходя на новые рынки, зачастую не знают всей специфики, особенно нюансов, которые касаются стандартизации и вопросов качества. Теперь же на новой площадке вся коммуникация будет происходить оперативно и с участием всех заинтересованных сторон.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"Если взять производителя, который занимается поставкой продукции, то ему может понадобиться межведомственная, многофункциональная помощь при подготовке документов, при ознакомлении с законодательными аспектами, бывает, необходима и консультативная, методическая помощь, чтобы продукция производителя даже малого бизнеса могла конкурировать и пойти на внешний рынок".

По словам главы Международной ассоциации "Центр поддержки качества экспортной продукции" Виктора Назаренко, пока предприятиям очень сложно сориентироваться на новых рынках, что касается процедур, требований, как допустить продукцию, что нужно пройти, какие получить документы. Это все нужно помогать делать белорусским предприятиям, потому что все должно базироваться на качестве. "Мы поменяли рынки, ранее они были направлены на европейские, теперь ориентация идет на азиатские", - сказал он.