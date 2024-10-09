В Беларуси появится новая юбилейная марка, посвященная 150-летию Всемирного почтового союза

9 октября отмечают Всемирный день почты. Ровно 150 лет назад появился глобальный союз, который объединил отделения по всему миру.

Даже сейчас, в эпоху скоростной электронной связи, почтовая корреспонденция остается востребованной и актуальной. Более того, в ХХІ веке получить письмо, написанное от руки, особенно ценно.

Знакомые всем синие ящики "Белпочты" не пустуют никогда. Белорусы ежедневно отправляют около сотни килограммов писем, открыток, посылок и бандеролей. Для того чтобы послания дошли до адресатов, в нашей стране трудятся более 24 тыс. человек в 3 тыс. отделений почтовой связи.