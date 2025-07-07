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В Беларуси поздравляют молодых мам, родивших в День Независимости
Автор:Редакция news.by
В Беларуси 3 Июля на свет появились 173 малыша. Мамы и маленькие граждане, которые родились в День Независимости, получают поздравления по всей стране.
В 1-й городской клинической больнице Минска подарки и цветы принимают 6 молодых мам. Здесь родились 5 мальчиков и 1 девочка. Всего же в праздничный день в столичных роддомах появилось 66 маленьких белорусов.
7 июля во всех роддомах Беларуси звучат добрые слова от представителей общественного объединения. Без внимания не осталась ни одна счастливая мама. Тех, чей личный праздник совпал с государственным, "Белая Русь" чествует больше 10 лет.