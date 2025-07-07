В Беларуси поздравляют молодых мам, родивших в День Независимости

В Беларуси 3 Июля на свет появились 173 малыша. Мамы и маленькие граждане, которые родились в День Независимости, получают поздравления по всей стране.

В 1-й городской клинической больнице Минска подарки и цветы принимают 6 молодых мам. Здесь родились 5 мальчиков и 1 девочка. Всего же в праздничный день в столичных роддомах появилось 66 маленьких белорусов.