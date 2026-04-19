В Беларуси предлагают уникальный речной круиз по Полесью на теплоходе "Белая Русь"

Еще одно важное направление в Союзном государстве - туризм. Этот сектор - серьезный драйвер экономики Беларуси и России. Сейчас между двумя странами развита транспортная система: еженедельно выполняются сотни авиарейсов, курсируют 25 пар поездов.

Особые перспективы - в речном туризме. К примеру, в Беларуси увидеть природное многообразие и познакомиться с богатым наследием Полесья можно на борту круизного лайнера "Белая Русь".

Этот проект - единственный в своем роде в нашей стране.

С апреля по октябрь водные просторы Полесья украшает этот величественный силуэт. Маршрут по югу Беларуси давно стал визитной карточкой речного туризма, а само судно - главной легендой местной навигации.

Длина - 50 метров, ширина - 7, высота - 8,5. Все это про первый и единственный круизный лайнер "Белая Русь". Кстати, ему в этом году 9 лет!

За годы навигации судно совершило уже более 200 рейсов. Почти 6,5 тыс. туристов смогли оценить все преимущества и комфорт такого речного путешествия.

27 рейсов в год. Но первый состоялся в 2017 году. Это стало важным событием для туристической отрасли нашей страны.

Раньше это было обычное техническое судно. Масштабная трансформация началась в 2011 году. Проект был амбициозным и сложным. На строительство ушло шесть лет, и 18 апреля 2017 года в Пинске "Белая Русь" сошла на воду. А уже 29 апреля лайнер принял на борт своих первых пассажиров.

Игорь Дворак, капитан теплохода "Белая Русь":

"От старого теплохода осталось только днище. В машинное отделение поставили новые дизельные двигатели. Получился пассажирский теплоход. Первоначально планировался как прогулочный, как круиз выходного дня: пятница - воскресенье. Но получилось, что совсем все поменялось".

Капитан Игорь Владимирович - человек, который знает "Белую Русь" до последнего винтика. Он бессменный командир лайнера с момента его спуска на воду. В речном флоте Игорь Владимирович уже 37 сезонов. Он прошел путь от обычного моториста до высшего командного звена.

Игорь Дворак, капитан теплохода "Белая Русь":

"Вот, кажется, ну что ты там делаешь? Сиди за рулем, рули себе, управляй теплоходом. На самом деле это не то. Очень большая ответственность и сложность. Сложность, потому что даже если остановиться надо, это не машина. Теплоход, пока остановится, он еще по инерции пройдет определенное расстояние".

На протяжении 8 дней можно насладиться пейзажами белорусского Полесья. Такой вид отдыха выбирают сотни туристов каждый год.

Сервис на борту организован по принципу "все включено". Путешественникам не нужно беспокоиться о деталях: проживание, питание, все экскурсионные услуги уже включены в стоимость тура.

Виктория Оксютчик, администратор теплохода "Белая Русь":

"Туристический маршрут начинается из города Бреста до Мозыря. Примерно где-то 10 остановок идет. И развлекаем - три концерта на солнечной палубе".

Сами туристы проживают в каютах, всего их 16: 10 на средней палубе и 6 в трюме.

Виктория Оксютчик, администратор теплохода "Белая Русь":

"В ресторане четырехразовое питание: завтрак, обед с правом выбора, ужин стандартный, чаепитие с нашими местными сладостями".

На борту по-настоящему теплая домашняя атмосфера, здесь каждый друг друга знает. За эту камерность и любят такой отдых туристы.

На первом рейсе в этом сезоне загруженность полная. На борту - 30 пассажиров, из них 28 россиян и двое белорусов. Более 90 % тех, кто приобретает путевки на теплоход, - наши восточные соседи.

Сергей Зуев, турист (Москва):

"Беларусь, хоть и небольшая страна, но в то же время не маленькая. Есть что посмотреть. Брест понравился. Во-первых, это исторический город".

"Давно хотела побывать в Беларуси, особенно в неизвестных, не растиражированных местах. Не в Минске или Несвиже - это все на слуху. А вот Полесье - загадочное место, где каждый должен побывать, потому что природа замечательная, уникальная, поля камышовые, цапли летают, лебеди. Это сказка", - восхищается туристка из Москвы Ирина Любаева.

Ольга Шпигель, туристка (Казань):

"Замечательная природа, замечательный круиз. Небольшой теплоходик, где не так много народа и, самое главное, прекрасная природа".

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Иваново - это еще не все города России, из которых туристы к нам приезжают. Но география посетителей лайнера гораздо шире: здесь отдыхали люди из Швейцарии, Канады, Норвегии, Германии. Общий вердикт всех туристов: живописные пейзажи завораживают, а богатое историко-культурное наследие - впечатляет!

Александр Левченко, турист (Санкт-Петербург):

"Европейскую часть, такие реки, как Волга, Кама, Ока - я уже все объездил. И тут узнал, что, оказывается, есть такой речной круиз по Беларуси".

"Мы приезжали несколько раз, всегда уезжали с каким-то восторгом, потому что страна ваша отличается. Хотя мы братья, но ваша страна отличается от нашей по многим параметрам", - отметила туристка из Москвы Таисия Жосану.

Речной вояж состоит более чем из 10 остановок. На каждой - своя экскурсионная программа. Наша съемочная группа приехала в день, когда лайнер пришвартовался в порте самого древнего города Беларуси - в Турове!

В программе дня - посещение места археологических раскопок, старинных церквей и знаковых памятников.

Еще часть программы - посещение предприятий. К примеру, в Турове - это молочный комбинат. Моцареллу, рикотту, сливочный сыр производят именно здесь. В цехах работа идет нон-стоп. После - знакомство с предприятием - гостям предложили попробовать на вкус отечественную молочную продукцию. Ведь наше - значит качественное и, что особенно важно, по-домашнему вкусное. Это отмечают и сами отдыхающие.

"Такого большого ассортимента мягких сыров у нас нет. Вот я как раз хочу все попробовать", - с любопытством говорит туристка из Нижнего Новгорода Наталья Белова.