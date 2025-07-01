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В Беларуси предъявлено обвинение командиру роты нацистов, который уничтожал Хатынь
Генеральная прокуратура Беларуси предъявила обвинение еще одному палачу из 118-го украинского полицейского батальона Осипу Винницкому.
Самое известное их преступление - уничтожение деревни Хатынь. Для справки: во время оккупации Беларуси батальон расправился с жителями десятков деревень в Минской, Витебской и Гродненских областях.
Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию уголовного дела о геноциде:
"Генеральная прокуратура выделила из основного уголовного дела о геноциде отдельное производство в отношении Осипа Винницкого. По данным следствия, лично им и под его руководством было уничтожено более 400 человек, в том числе не менее 146 детей. Еще 31 человек был угнан в немецкое рабство. 1 июля Винницкому предъявили обвинение и назначили защитника. В ближайшее время, после того как защитник ознакомится со всеми материалами дела, оно будет передано генеральному прокурору Республики Беларусь для решения вопроса о направлении в суд".
В 1941-м Винницкий добровольно пошел на службу к нацистам. С момента создания 118-го украинского полицейского батальона стал командиром 1-й роты. После войны фашиста приютила Канада. Советский Союз неоднократно отправлял запросы о выдаче военного преступника. Официальная Оттава палача не выдавала. Да и сейчас они там чествуют фашистов.