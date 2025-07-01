В Беларуси предъявлено обвинение командиру роты нацистов, который уничтожал Хатынь

"Генеральная прокуратура выделила из основного уголовного дела о геноциде отдельное производство в отношении Осипа Винницкого. По данным следствия, лично им и под его руководством было уничтожено более 400 человек, в том числе не менее 146 детей. Еще 31 человек был угнан в немецкое рабство. 1 июля Винницкому предъявили обвинение и назначили защитника. В ближайшее время, после того как защитник ознакомится со всеми материалами дела, оно будет передано генеральному прокурору Республики Беларусь для решения вопроса о направлении в суд".