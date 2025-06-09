В Беларуси принят законопроект, касающийся совершенствования денежно-кредитной политики

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Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания VIII созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов", пишет БЕЛТА.

Проект закона "Об изменении законов" внесен на рассмотрение Палаты представителей Советом Министров. Его разработка является очередным этапом проводимой Национальным банком системной работы по совершенствованию денежно-кредитной политики, в частности деятельности субъектов финансового рынка. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Гражданский кодекс, законы "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О рекламе".

Законопроектом предусмотрено установление запретов на предоставление займов: физическим лицам ИП и юрлицами, не осуществляющими микрофинансовую деятельность, за исключением займов собственным работникам; в иностранной валюте между физическими лицами, а также в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах (за исключением близких родственников); под залог единственного жилого дома (квартиры).

Предусмотрено введение ограничений по размерам процентов и неустойки (штрафа, пени), взыскиваемых по договорам займа между физическими лицами, а также установление запрета на использование в рекламе рекламодателей, не являющихся микрофинансовыми организациями, в том числе в их наименованиях, слов "заем", "микрозаем", "микрофинансирование", "деньги в долг" или производных от этих слов.