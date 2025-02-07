В Беларуси принята конвенция о правовом статусе делегаций, направляемых в государства СНГ

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания VIII созыва утвердили законопроект "О ратификации Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники Содружества Независимых Государств", пишет БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров. Конвенция о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники Содружества Независимых Государств, подписана на заседании Совета глав государств СНГ 8 ноября 2024 года в Москве. Ее цель - создание в рамках СНГ международно-договорной основы для обеспечения эффективной работы официальных делегаций, направляемых в государства - участники СНГ для проведения переговоров, встреч, консультаций, участия в мероприятиях Содружества.