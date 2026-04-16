В Беларуси продано более 430 пустующих домов за первый квартал 2026 года
В Беларуси растет спрос на пустующие дома. За первый квартал продано свыше 400 строений. Больше половины проданных пустующих домов были реализованы за одну базовую величину.
Лидер по привлекательности подобной недвижимости - Минская область: в регионе куплено 118 домов, на Гродненщине - 107. Далее идут Могилевская, Брестская, Витебская и Гомельская области.
Евгений Батуревич, консультант отдела Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Если мы говорим о проведении аукционов, зачастую здесь большую ценность представляет непосредственно сам земельный участок, на котором дома расположены. Это пригородная зона областных городов. В процентном соотношении примерно 2/3 у нас продается за одну базовую величину. В жилом доме можно как проживать сезонно, так и использовать для постоянного проживания круглогодично".
Чтобы упростить поиск актуальной информации по продаже пустующих домов, действует специализированный Telegram-канал. На цифровом ресурсе можно найти предложения о продаже строений по всей Беларуси.