В Беларуси продано более 430 пустующих домов за первый квартал 2026 года

В Беларуси растет спрос на пустующие дома. За первый квартал продано свыше 400 строений. Больше половины проданных пустующих домов были реализованы за одну базовую величину.

Евгений Батуревич, консультант отдела Государственного комитета по имуществу Беларуси: "Если мы говорим о проведении аукционов, зачастую здесь большую ценность представляет непосредственно сам земельный участок, на котором дома расположены. Это пригородная зона областных городов. В процентном соотношении примерно 2/3 у нас продается за одну базовую величину. В жилом доме можно как проживать сезонно, так и использовать для постоянного проживания круглогодично".