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В Беларуси продолжается модернизация котельных

В Беларуси продолжается реконструкция котельных установок. Работы ведутся в рамках госпрограммы "Энергосбережение".

Так, до конца 2024 года завершится ремонт котельной в агрогородке Буйничи. От ее работы зависит тепло и комфорт почти 3 тысяч жителей. Изначально проект планировалось реализовать за счет кредитных средств международных финансовых организаций. Но западные партнеры обещания не выполнили и финансирование прекратили. Сами белорусы справились не хуже, средства изыскали из бюджета.

К холодному сезону готовы и в агрогодке Заводская Слобода. Протяженность теплотрассы 7 километров. Местная котельная согревает почти 80 жилых домов и дом культуры. Чтобы тепло "не убегало" по дороге к потребителям, заменили сетевые насосы и установили новые манометры.

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