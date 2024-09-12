В Беларуси продолжается модернизация котельных

Так, до конца 2024 года завершится ремонт котельной в агрогородке Буйничи. От ее работы зависит тепло и комфорт почти 3 тысяч жителей. Изначально проект планировалось реализовать за счет кредитных средств международных финансовых организаций. Но западные партнеры обещания не выполнили и финансирование прекратили. Сами белорусы справились не хуже, средства изыскали из бюджета.