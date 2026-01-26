В Беларуси продолжается проверка боеготовности: экзамен сдает 19-я механизированная бригада

В Беларуси продолжается масштабная проверка боеготовности по распоряжению главы государства. Зимний экзамен сдает 19-я механизированная бригада. Особое внимание уделяется готовности боевой техники при работе в экстремальных условиях. Сегодня подразделения демонстрировали огневую подготовку. Огонь вели с боевых машин пехоты, а солдаты и офицеры поражали мишени из штатных видов оружия. Эти же упражнения мотострелкам предстоит выполнить и ночью.