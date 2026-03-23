3.60 BYN
3.01 BYN
3.47 BYN
В Беларуси продолжаются комплексные учения с войсками Западного оперативного командования
В Беларуси продолжаются комплексные учения с войсками Западного оперативного командования. На полигонах тактические действия с боевой стрельбой отрабатывают танковые, механизированные и артиллерийские подразделения. Участвует и армейская авиация. Военные отражают удары средств воздушного нападения условного противника. Сценарий учений, как и было заявлено ранее, основан на современных достижениях военного искусства в области развития средств вооруженной борьбы.
Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования ВС Беларуси:
"Войска приступили к выполнению задач на полигонах Вооруженных Сил. Отрабатываются вопросы оборонительного характера. Основное - это использование беспилотных летательных аппаратов. Они широко задействованы в рамках учений. Все военнообязанные прекрасно справляются со своей задачей. Люди, которые отслужили лет 10-15 назад, осваивают новые элементы боевой подготовки".
Результаты учений лягут в основу совершенствования белорусской армии
Итоги учений лягут в основу подготовки наших Вооруженных Сил. Как уже было озвучено, проверки боевой и мобилизационной готовности армии стали уже традиционными. Военные регулярно их проводят. Это не чрезвычайная ситуация, они ни на кого не направлены, сугубо оборонительный характер.
Несмотря на участие белорусских военнослужащих в учениях, Генштаб ведет мониторинг военной активности у границ. Любые провокации против страны будут пресечены.