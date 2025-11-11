3.68 BYN
В Беларуси проходит массовая вакцинация против гриппа
Эффективный и доступный способ уберечь себя от заболевания - своевременно сделать прививку. В Беларуси проходит массовая вакцинация против гриппа. Это поможет сформировать коллективный иммунитет.
По данным Министерства здравоохранения, в 2024 году против гриппа привилось около 20 % населения страны. Медики отмечают, что интерес к вакцинации растет, и это хороший знак.
В минской городской поликлинике № 10 многолюдно. В очереди на вакцинацию и Елена Ковальская. Иммунизация для женщины - дело привычное. На дворе осень - пора защищаться от вируса!
Елена Ковальская, минчанка:
"Я не считала, сколько я вакцинируюсь. Сейчас я пенсионер, а до этого я работала на аптечном складе, и мы там всегда вакцинировались. Я вакцинируюсь для того, чтобы самый пик болезней пройти легче, без последствий особых. Пришла, потому что помочь организму надо своему".
В группе риска и медицинские работники. Дарья Дубовская поясняет: иммунный ответ вырабатывается в среднем спустя две недели после прививки, вакцина действует в течение сезона. Потому время позаботиться о себе.
Дарья Дубовская, минчанка:
"Для меня, во-первых, это поддержать иммунитет, чтобы не заболеть, потому что я работаю в медицине. Много рисков заболеть всякими вирусными инфекциями, в основном гриппом. И поэтому я прививаюсь, потому что это защита иммунитета моего и других людей".
Массовая вакцинация против гриппа
Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок и рекомендуется тем, кто в группе риска - это дети, взрослые с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные и сами медики.
Вероника Звонко, заведующий отделением профилактики поликлиники №10 г. Минска:
"Мы предлагаем вакцины "Гриппол Плюс" производства Российской Федерации на бесплатной основе, а также на платной основе за счет личных средств и средств предприятий это нидерландская вакцина "Инфлювак" и французская "Ваксигрип Тетра". Вакцины имеют актуальный состав на предстоящий эпидемиологический сезон, одобрены ВОЗ. Они одинаково эффективны, одинаково безопасны. Прошли контроль качества".
Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. По прогнозам врачей, пик заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями придется на конец зимы - начало весны.