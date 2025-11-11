Эффективный и доступный способ уберечь себя от заболевания - своевременно сделать прививку. В Беларуси проходит массовая вакцинация против гриппа. Это поможет сформировать коллективный иммунитет.

По данным Министерства здравоохранения, в 2024 году против гриппа привилось около 20 % населения страны. Медики отмечают, что интерес к вакцинации растет, и это хороший знак.

В минской городской поликлинике № 10 многолюдно. В очереди на вакцинацию и Елена Ковальская. Иммунизация для женщины - дело привычное. На дворе осень - пора защищаться от вируса!

Елена Ковальская, минчанка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4520a154-93b1-4f7c-8890-ccc25668309d/conversions/1d026362-60ce-40a9-968f-70d4b394cd00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4520a154-93b1-4f7c-8890-ccc25668309d/conversions/1d026362-60ce-40a9-968f-70d4b394cd00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4520a154-93b1-4f7c-8890-ccc25668309d/conversions/1d026362-60ce-40a9-968f-70d4b394cd00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4520a154-93b1-4f7c-8890-ccc25668309d/conversions/1d026362-60ce-40a9-968f-70d4b394cd00-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Ковальская, минчанка:

"Я не считала, сколько я вакцинируюсь. Сейчас я пенсионер, а до этого я работала на аптечном складе, и мы там всегда вакцинировались. Я вакцинируюсь для того, чтобы самый пик болезней пройти легче, без последствий особых. Пришла, потому что помочь организму надо своему".

В группе риска и медицинские работники. Дарья Дубовская поясняет: иммунный ответ вырабатывается в среднем спустя две недели после прививки, вакцина действует в течение сезона. Потому время позаботиться о себе.

Дарья Дубовская, минчанка:

"Для меня, во-первых, это поддержать иммунитет, чтобы не заболеть, потому что я работаю в медицине. Много рисков заболеть всякими вирусными инфекциями, в основном гриппом. И поэтому я прививаюсь, потому что это защита иммунитета моего и других людей".

Массовая вакцинация против гриппа

Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок и рекомендуется тем, кто в группе риска - это дети, взрослые с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные и сами медики.

Вероника Звонко, заведующий отделением профилактики поликлиники №10 г. Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce42e951-f8ef-4cad-a5ea-92fedcaee473/conversions/c7955753-bbc0-469a-9f68-bd3ea826592c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce42e951-f8ef-4cad-a5ea-92fedcaee473/conversions/c7955753-bbc0-469a-9f68-bd3ea826592c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce42e951-f8ef-4cad-a5ea-92fedcaee473/conversions/c7955753-bbc0-469a-9f68-bd3ea826592c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce42e951-f8ef-4cad-a5ea-92fedcaee473/conversions/c7955753-bbc0-469a-9f68-bd3ea826592c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вероника Звонко, заведующий отделением профилактики поликлиники №10 г. Минска:

"Мы предлагаем вакцины "Гриппол Плюс" производства Российской Федерации на бесплатной основе, а также на платной основе за счет личных средств и средств предприятий это нидерландская вакцина "Инфлювак" и французская "Ваксигрип Тетра". Вакцины имеют актуальный состав на предстоящий эпидемиологический сезон, одобрены ВОЗ. Они одинаково эффективны, одинаково безопасны. Прошли контроль качества".

