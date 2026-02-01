В Беларуси проходит проверка боеготовности ВС с учетом опыта современных конфликтов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e41a04c3-3512-4468-80e1-7d6afa86e0ed/conversions/5a135c28-247d-42cf-bfbe-0374a5fa932f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси по личному поручению Президента Александра Лукашенко как главнокомандующего проходит масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил, которая продлится до весны. Как заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко, несмотря на кажущуюся нестандартность формата, когда командиры частей не знают о приказе заранее, такая практика является вполне обычной и демонстрирует эффективность системы управления. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"На мой взгляд, это достаточно стандартная ситуация. Единственная "фишка" нынешней проверки заключается в том, что помимо проверки войск еще проверена система управления", - заявил депутат. Он отметил, что способ, при котором Президент напрямую отдает приказы командирам частей, минуя Министерство обороны и Генштаб, вызывает "удивление у наших оппонентов", но для военной практики является нормальным, поскольку Главнокомандующий имеет право отдавать указания любому военнослужащему.

Проверка, которая будет проходить поэтапно до весны, сфокусирована на трех ключевых элементах. "На сегодняшний день проверяются три наиважнейших составляющих. Первое - тактика, второе - огневая подготовка, третье - физическая подготовка", - пояснил Анатолий Булавко. Он подчеркнул, что "грош цена солдату, который в минусовую температуру не сможет пробежать небольшой кросс".

Особое внимание уделяется усвоению опыта современных конфликтов, в первую очередь - специальной военной операции в Украине. Отрабатывается маршевая подготовка.В ходе маршей войска отрабатывают противодействие воздушным угрозам, включая борьбу с дронами с помощью средств радиоэлектронной борьбы.