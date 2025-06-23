В Беларуси проходит республиканский марафон "Все зависит от нас"

Республиканский марафон "Все зависит от нас", приуроченный ко Дню молодежи и студенчества, проходит в Беларуси. Всего запланировано более 400 мероприятий. 24 июня эстафету принимают Брест и Брестская область.

"Отрадно, когда молодежь осознает, что от нее зависит будущее нашей страны. Это выражается и в студенческих отрядах, и в молодежных инициативах от минской смены. Наша молодежь работает и при администрациях районов Минска, в молодежных парламентах при Совете Республики Национального собрания. Они работают над законодательными инициативами, которые позволяют сделать нашу страну гораздо лучше", - сказал председатель Молодежного совета при администрации Московского района г. Минска Николай Крапивин.