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В Беларуси проходит республиканский марафон "Все зависит от нас"
Республиканский марафон "Все зависит от нас", приуроченный ко Дню молодежи и студенчества, проходит в Беларуси. Всего запланировано более 400 мероприятий. 24 июня эстафету принимают Брест и Брестская область.
"Отрадно, когда молодежь осознает, что от нее зависит будущее нашей страны. Это выражается и в студенческих отрядах, и в молодежных инициативах от минской смены. Наша молодежь работает и при администрациях районов Минска, в молодежных парламентах при Совете Республики Национального собрания. Они работают над законодательными инициативами, которые позволяют сделать нашу страну гораздо лучше", - сказал председатель Молодежного совета при администрации Московского района г. Минска Николай Крапивин.
Марафон проходит в разных форматах: квесты, квизы, мастер-классы, диалоговые площадки. Проект охватывает все области. Завершится он празднованием Дня молодежи и студенчества.