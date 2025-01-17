В Беларуси проведена системная ревизия законодательства

Системная ревизия законодательства проведена в Беларуси по поручению главы государства. Ее итогами с "Первым информационным" в эксклюзивном интервью поделилась замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс.



За короткий период времени поднят огромный массив документов, а это 55 тыс. постановлений правительства и ведомственных актов, в том числе детальному анализу подвергнуто 15 тыс. праворегулирующих актов, которые принимались в развитие 27 кодексов, 221 закона, 55 декретов и указов.



К работе подключались госорганы всей вертикали власти, парламентарии, судейский корпус, учреждения образования, а также граждане. Получено более 900 предложений. Все материалы тщательно проанализированы.



На их основе сформулированы конкретные выводы и предложения, а результаты обсуждены в рамках девяти экспертных групп. Установлено, что данные акты в целом соответствуют Конституции, законам, нормативным правовым актам главы государства и обеспечивают эффективное регулирование общественных отношений. Однако выявлены и недостатки.

"За время независимости Республики Беларусь, которая за этот 30-летний период прошла бурное развитие во всех сферах, накоплен значительный правовой массив. Такие изменяющиеся отношения и требуют достаточно серьезного правового регулирования. Поэтому сегодня в Национальном реестре правовых актов содержится более 170 тыс. действующих актов. Это достаточно много, - подчеркнула Ольга Чуприс. - Конечно, там есть и недочеты, есть несогласованность, есть противоречия, на что неоднократно обращал внимание глава государства и совершенно обоснованно предъявлял претензии к органам исполнительной власти. Требовалось принятие достаточно серьезных системных мер".

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси пояснила, почему в Год качества глава государства принял решение о необходимости проведения глобального анализа законодательства. "Ведь качество жизни в стране определяется и качественным законодательством, его логичностью, его комплексностью, системностью, его удобством в конечном итоге в применении", - подытожила Ольга Чуприс.