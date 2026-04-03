В Беларуси проведут комплексное исследование по вопросам безопасности дорожного движения
Комплексное научное исследование по вопросам безопасности дорожного движения проведут в Беларуси в этом году.
Займется этим научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры. В исследовании участие примут не только юристы, но и специалисты в области технических наук, социологи, специалисты из других смежных областей знаний.
Проект должен выявить факторы, которые влияют на безопасность и которые следует учитывать в рамках нормотворческого процесса.
Игорь Мороз, директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка генеральной прокуратуры Беларуси: "Все мы являемся участниками дорожного движения в той или иной степени, пользуемся общественным и личным транспортом. И в этой связи любые недостатки, любые причины и условия, которые могут угрожать безопасности человека, представляют большое значение, в том числе и в деле правового регулирования. Действительно, научно-практический центр осуществляет профилактическое изучение, экспертизу проектов нормативных правовых актов. Действительно, выявляются проблемы, которые связаны с недостатками правового регулирования. Они, в свою очередь, создают причины и условия, которые способствуют правонарушениям и снижают уровень безопасности. И такие причины и условия выявляются и устраняются".
Законы техники, природы, психологии человека также нужно изучать в контексте безопасного использования транспортных средств и участия в дорожном движении, уверен директор центра. Это необходимо учитывать в рамках нормотворческого процесса.