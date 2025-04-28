В Беларуси проживают около 800 ветеранов Великой Отечественной войны - самому возрастному 105 лет

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В Беларуси на 1 мая проживают около 800 ветеранов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел, сообщает БЕЛТА.

В нашей стране проживают 800 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 427 участников и инвалидов войны, а также 6,3 тыс. лиц, пострадавших от последствий войны, из которых 5,6 тыс. бывшие узники фашизма.

"Средний возраст участников и инвалидов Великой Отечественной войны достигает почти 100 лет - составляет 99 лет. Среди них мужчин 55 %, женщин 45 %. Наибольшее количество ветеранов проживает в Минске и Минской области. Самым "молодым" участникам, партизанам и подпольщикам в среднем 90-91 год", - отметил замначальника.

Самому возрастному участнику войны в январе исполнилось 105 лет. Этот герой имеет два боевых ордена и орден за трудовые заслуги. "Он проработал 45 лет, восстанавливая нашу страну после Великой Отечественной войны, делая ее сильной и процветающей, которой она является сейчас", - добавил Николай Орел.

Заместитель начальника напомнил, что по решению главы государства ежегодно ветеранам и другим причастным к празднованию Дня Победы предоставляется материальная помощь. "В этом году выплаты начались 2 мая и продлятся до 8 мая. Размеры помощи составляют 5 тыс. рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 2,5 тыс. рублей для других категорий ветеранов и 1,5 тыс. рублей для лиц, пострадавших от последствий войны", - сообщил он.

Размеры материальной помощи ежегодно увеличиваются. "Например, в прошлом юбилейном году сумма помощи для участников войны была удвоена. В этом году она выросла еще на 20 %. На эти цели выделено около 13 млн рублей, и выплаты охватывают более 7 тыс. человек", - сказал он.