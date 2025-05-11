В Беларуси проживают 800 ветеранов ВОВ и почти 6 тыс. лиц, пострадавших от войны

Средний возраст участников и инвалидов Великой Отечественной достигает почти 100 лет. И их поддержка является первоочередной задачей для государства. К слову, ежегодно увеличиваются размеры материальной помощи героям. Например, в 2024 году сумму помощи для участников войны удвоили, а в 2025-м она выросла еще на 20 %.

"Все те направления, которые реализуются в стране, идут на поддержку категорий граждан. И с 2021 года решением Президента Беларуси Александра Лукашенко установлена ежегодная выплата ко Дню Победы. Ее размеры увеличиваются, и в 2025 году такая выплата составила 5 тыс. белорусских рублей для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Иным категориям ветеранов выплачено 2,5 тыс. рублей, лицам, пострадавшим от войны, - по 1,5 тыс. В 2025 году мы провели материальное обследование всех категорий ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны. Мы осмотрели их социально-бытовые условия - как живут, в чем нуждаются, а также выслушали каждого. К нам поступило более 900 заявок на выполнение различных работ - от установки пожарных извещателей до ремонтных работ на сумму более 133 млн белорусских рублей. Сейчас эти работы выполняются", - подробно рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко.