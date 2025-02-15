В Беларуси расширили социальные гарантии для воинов-интернационалистов

"Ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, которые в мирное время стали инвалидами на общих основаниях, так же, как и инвалидам войны предусмотрен досрочный выход на пенсию на срок до 5 лет. Кроме того, военнослужащие из числа работников, которые направлялись для работы в Афганистан в период с 1979 по 1989 годы, с 1 мая получат повышение к пенсии в размере 100 % минимальной пенсии по возрасту. Сегодня это более 100 белорусских рублей. В отношении ветеранов боевых действий из числа военнослужащих целевая поддержка - льготы в сфере здравоохранения. С 1 мая им будут предоставлены льготы по бесплатному обеспечению лекарственными средствами, первоочередное санаторно-курортное лечение, внеочередная госпитализация и обслуживание в учреждениях здравоохранения", - разъяснила начальник главного управления соцобслуживания и соцпомощи Министерства труда и соцзащиты Беларуси Екатерина Коледа.