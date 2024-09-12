В Беларуси растет заболеваемость ОРВИ и кишечными вирусами

В Беларуси отмечается рост заболеваемости ОРВИ и кишечными вирусами.

В период, когда у детей начался учебный год, а у взрослых закончился сезон отпусков, это привычная картина. Более половины заболевших - дети. Чтобы не подхватить болезнь, самый доступный и эффективный способ защиты - вакцинация.

Алла Дашкевич, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"В этиологической структуре респираторных инфекций преобладают негриппозные респираторные вирусы: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы. Меры профилактики достаточно банальные. Это, во-первых, соблюдение правил личной гигиены - как можно чаще мыть руки, либо, если такой возможности нет, использовать антисептические средства. В осенне-зимний период целесообразно сократить активирование в местах массового скопления людей, ограничить контакты с людьми, у которых отмечаются видимые признаки респираторной инфекции".

Сделать прививку против гриппа, COVID-19 и других инфекционных заболеваний может каждый. К примеру, в 10-й городской поликлинике Минска с начала осени на платной основе уже привили 200 человек. Количество желающих сделать прививку растет.

Татьяна Швакова, заместитель главврача 10-й поликлиники г. Минска:

"Количество антиваксеров стало значительно меньше. На сегодняшний день мы уже привили более 200 человек на платной основе (ожидаем поступление бесплатной вакцины). Это хороший поток, потому что люди получили информацию и практический опыт перенесенных инфекций за ближайший период".

В мире распространяется новый вариант коронавируса под названием ХЕС. В Беларуси он в ближайшее время пока не ожидается. Симптомы такие же, как и у других вариантов штамма омикрон. Белорусам не стоит переживать - в стране есть все необходимое оборудование для диагностики.

"Как и все новые варианты, рано или поздно он, конечно же, появится. Собственно, рекомбинантная форма варианта омикрон ХЕС тоже не станет исключением. Но наша лаборатория диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций уже неоднократно показывала, что мы можем определять все циркулирующие варианты", - рассказал младший научный сотрудник лаборатории НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Кирилл Булда.

По его словам, в лаборатории имеется необходимое оборудование, расходные материалы, реагенты и, естественно, высококвалифицированные сотрудники, которые смогут определить данный вариант.