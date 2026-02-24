В Беларуси регистрируется рост вымогательств кибермошенниками

В Беларуси регистрируется рост вымогательств в цифровой среде, заметил представитель Генпрокуратуры во время пресс-конференции в столице, посвященной киберпреступлениям.

Злоумышленники предлагают пользователям выйти из своего аккаунта на мобильном устройстве, авторизовавшись под чужими данными под разными предлогами: трудоустройство, восстановление удаленной переписки, просмотр пользователей, которые заходили на аккаунт потерпевшего, скачивание программ. После ввода данных телефон блокируется, далее злоумышленники требуют за разблокировку деньги.

Уловки преступников постоянно выходят на новый уровень. Тем не менее, как было замечено, в Беларуси выстроена действующая система защиты цифровой среды - она постоянно совершенствуется. Белорусские правоохранители быстро выявляют мошенников как в стране, так и за рубежом.