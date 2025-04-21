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В Беларуси руководитель деструктивного Telegram-канала приговорен к 18 годам лишения свободы
Суд приговорил руководителя деструктивного Telegram-канала к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Генеральную прокуратуру Беларуси.
Генеральная прокуратура в Минском областном суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя экстремистского формирования, осуществляющего экстремистскую деятельность через деструктивный Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", Сергея Беспалова. Ему инкриминирован ряд умышленных преступлений экстремистской направленности. В связи с тем, что обвиняемый скрылся от правосудия, уголовное дело в отношении него рассмотрено в порядке специального производства. При этом соблюдены общие правила судебного разбирательства.
На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал Беспалова виновным в заговоре с целью захвата государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем; организации на территории Республики Беларусь массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; публичных призывах к захвату государственной власти и иных действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси; клевете и публичном оскорблении Президента Республики Беларусь и иных преступлениях.
По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет со штрафом в размере 1 тыс. базовых величин (42 тыс. белорусских рублей). Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.